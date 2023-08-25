إخصائيون: نستهدف تقديم الدعم النفسي لذوي الإعاقة

أكد عدد من الإخصائيين النفسيين المشاركين فى حملة «هنوصلّك»، التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى داخل محافظة الشرقية ضمن منظومة الخدمات المتكاملة، ضرورة تقديم الدعم النفسى لذوى الإعاقة، خاصة الحالات الشديدة وبالغة الشدة، لتشجيعهم على تسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وقالت أمانى عادل عبدالسلام، أخصائية نفسية بمكتب تأهيل الإبراهيمية فى محافظة الشرقية، إنّ دورها فى حملة «هنوصلّك» يتلخص فى تنظيم جلسات نفسية لتقديم الدعم النفسى للأشخاص ذوى الإعاقة داخل المحافظة، بالإضافة إلى تقييم وظيفى للحالات المتقدمة للتسجيل.

وأضافت لـ«الوطن» أن التقييم الوظيفى يتم من خلال فحص الحالة الاجتماعية والطبية وحالة السكن للشخص ذوى الإعاقة، ومن ثم يتم إدخال البيانات الخاصة به على المنظومة الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة، إضافة إلى تعريف المواطنين بأهداف حملة «هنوصلّك»، ومميزات بطاقة الخدمات المتكاملة.

من جانبها، أكدت شيماء فتحى فهيم، إخصائية اجتماعية، بمكتب تأهيل الإبراهيمية فى محافظة الشرقية، أنها تشارك فى أول زيارة ميدانية بقرية «شرقية مباشر»، ضمن حملة «هنوصلّك»، لتوعية المواطنين والوصول للحالات المستحقة، مضيفة أنها تحرص على تقديم المشورة والرد على الاستفسارات التى ترد من ذوى الإعاقة الراغبين فى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأوضح الدكتور ضياء الباز، مسئول مكاتب مؤسسة صناع الحياة بمحافظة الشرقية، أنهم موجودون داخل مركز شباب شرقية مباشر فى إطار حملة وزارة التضامن الاجتماعى «هنوصلّك»، بهدف إصدار مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية، مشدداً على العمل بالحملة فى محافظة الشرقية على مرحلتين، منهما مرحلة المسح والاستكشاف واستهدفت منازل الأسر للوصول لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة وحصرهم لتقديم الخدمة.