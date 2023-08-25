خطوات التحويل الإلكتروني لتقليل الاغتراب بالمنصورة

أعلن مكتب التنسيق والتحويلات بجامعة المنصورة، عن خطوات التحويلات الإلكترونية لتقليل الاغتراب، من خلال موقع التنسيق الرسمي والدخول مساء اليوم أو صباح غدا حتى يوم الاثنين المقبل.

خطوات تحويل تقليل الاغتراب

تستعرض «الوطن» لقرائها خطوات التحويلات الإلكترونية لتقليل الاغتراب من خلال الموقع الرسمي https://tansik.digital.gov.eg/application/ كما يلي:

-الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق

- إدخال رقم الجلوس.

- عرض قائمة الرغبات المسجلة سابقا.

- البيانات الأساسية ونقوم بالضغط على الخطوة التالية.

- طلب تقليل الرغبات نقوم بالضغط على إضافة وبعدها الخطوة التالية.

- طباعة قائمة الرغبات والاحتفاظ بالصورة.

التحويل بين الكليات والجامعات

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب التحويلات بداية من اليوم الخميس حتى الإثنين بتاريخ 28 أغسطس الجاري 2023 أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10% ولا توجد تحويلات ورقية، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والتحويل يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، والتحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير مناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

وكشفت وزارة التعليم العالي أنه يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد، يمكنه التقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، لكن لا بد من مراعاة أسبقية المجموع والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.