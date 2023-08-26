إصابة مدرس بعقر كلب في مشاجرة بمنطقة الحوامدية بالجيزة

أصيب مدرس بجرح بالذراع بعد أن عقره كلب في مشاجرة بالحوامدية في الجيزة، وجرى نقله إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج والمصل.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث الحوامدية يفيد فيه بحدوث مشاجرة بين مدرس 40 سنة مصاب بجرح غائر بالذراع الأيسر طرف أول، وطرف ثان مالك مغسلة 30 سنة بسبب خلافات بينهما.

وتبين أنه أثناء المشاجرة قام الكلب الخاص بالطرف الثاني بعقر الطرف الأول مما أدى إلى إصابته، ونقل المصاب إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج والمصل، وتم التحفظ على الطرف الثاني والكلب الخاص به، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.