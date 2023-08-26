5 ضوابط للتسوق على الإنترنت منعا للتلاعب.. أبرزها التحقق من بيانات البائع

زاد إقبال المواطنين على التسوق عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة، وفي هذا الإطار أكّدت محافظة القاهرة ضرورة اتباع نصائح وإرشادات جهاز حماية المستهلك عند الاتجاه إلى التسوق على الإنترنت، إذ يرى البعض أنه موفر للتكلفة ومريح وسريع.

وتتضمن الضوابط والإرشادات التي يجب اتباعها للتسوق عبر الانترنت وفق تقرير نشرته محافظة القاهرة بشأن حماية المستهلك ما يلي:

بيانات البائع

تأكّد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تشتري منه عبر الإنترنت ومن رقم هاتفه إذا كانت لديك أسئلة أو مشكلات تريد طرحها عليه.

تأكد من السلعة التي تريدها

اقرأ الوصف والبيانات التي يقدمها البائع عن المنتج أو السلعة قراءة دقيقة، خاصة الملاحظات المدونة بخط صغير.

التكلفة

احسب الشحن والتسليم مع مراعاة احتياجاتك ومصروفاتك في التكلفة الإجمالية بشأن الشراء، وسدد باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل، لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.

شروط البيع

مثل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم، واطبع سجلات التعاملات التي تقوم بها على شبكة الإنترنت واحتفظ بها.

معلومات مالية

لا تستجيب لأي رسالة بريد الكتروني تطلب منك معلوماتك المالية أثناء التسوق ولا تضغط على الرابط الموجود في تلك الرسالة، فالشركات الحقيقية لا تطلب منك هذه المعلومات عبر البريد الالكتروني.

مزايا التسوق على الإنترنت

التسوق عبر الإنترنت متاح على مدار 24 ساعة يوميًا وطوال أيام الأسبوع، وتوجد عروض متعددة على الإنترنت من شراء أي سلعة أو شراء تذكرة طيران أو الحجز في فندق أو إرسال زهور لصديق أو شراء الموضة ولكن الأمر يفتقد إلى الفحص.