11معلومة عن طلال سلمان مؤسس صحيفة السفير اللبنانية.. تعرض لمحاولة اغتيال

غيب الموت الكاتب الصحفي طلال سلمان، مؤسس جريدة السفير اللبنانية عن عمر ناهز 85 عاما، بعد حياة صحفية مهنية حافلة بالعديد من القضايا الهامة في بيروت، «الوطن»، تنشر أبرز المعلومات عن طلال سلمان مؤسس صحيفة السفير اللبنانية، حسبما تكلم عن نفسه، كما يلي:

معلومات عن طلال سلمان مؤسس صحيفة السفير اللبنانية

1- ولد طلال إبراهيم أسعد سلمان في بلدة شمسطار غربي مدينة بعلبك في البقاع اللبناني عام 1938.

2- تزوّج عام 1967 من عفاف محمود الأسعد، من بلدة الزرارية في جنوب لبنان، وله أربعة أبناء وهم : هنادي، ربيعة، أحمد، وعلي.

3- أصدر في 26 مارس 1974 جريدة السفير في بيروت، وهي جريدة يومية سياسية مستقلة تحت شعار «جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان» و«صوت الذين لا صوت لهم».

3- بدأ مسيرته الصحفية التي وصفها بأنها شاقة في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، كمُصحّح في جريدة النضال، فمخبراً ، ثم محرر استقصائي، ثم صحافياً في جريدة الشرق، ثم محرراً فسكرتيراً للتحرير في مجلة الحوادث، فمديراً للتحرير في مجلة الأحد.

4- في خريف العام 1962 أصدر مجلة دنيا العروبة بالكويت لمدة 6 أشهر عاد بعدها إلى بيروت ليعمل مديراً لتحرير مجلة الصياد، ومحرراً في مجلة الحرية حتى تفرّغ لإصدار السفير في 26 مارس 1974.

5- كان عضواً في مجلس نقابة الصحافة اللبنانية منذ العام 1976 حتى العام 2015، اشتهر بحواراته مع غالبية الرؤساء والقادة والمسؤولين العرب.

محاولات اغتيال طلال سلمان مؤسس السفير اللبنانية

6- تعرض لمحاولات اغتيال منها في 14 يوليو 1984 أمام منزله في رأس بيروت فجراً تركت ندوباً في وجهه وصدره.

7- تعرض لمحاولات لتفجير منزله، وعملية تفجير لمطابع السفير في الأول من نوفمبر 1980.

8- كتب سيرته الذاتية في كتاب «كتابة على جدار الصحافة» الذي صدر عام 2012.

9- حاز على جائزة الدبلوماسي والمستشرق الروسي فيكتور بوسوفاليوك الدولية المخصصة لأفضل نقل صحافي روسي وأجنبي للأحداث في الشرق الأوسط عام 2000.

10- اختاره منتدى دبي الإعلامي شخصية العام الإعلامية لسنة 2009.

11- منحته كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية درجة الدكتوراة الفخرية، تقديراً لدوره المتفرّد في الصحافة والإعلام والأدب الصحافي عام 2010.