«جمعة» يوجه مديري إدارات القاهرة بتكثيف الأنشطة الدعوية وتنظيف المساجد دوريا

أكّد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بدء حملة موسعة لتنظيف المساجد تنظيفًا شاملًا ودوريًّا، وذلك في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية.

وكان وزير الأوقاف قد عقد اجتماعًا صباح اليوم، بمديري إدارات أوقاف القاهرة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

اهتمام وزارة الأوقاف بالأنشطة الدعوية

وخلال اللقاء، أكّد وزير الأوقاف على تكثيف الأنشطة الدعوية من مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث والأسابيع الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل وبرنامج «اقرأ» الصيفي بمكتبات المساجد.

تكثيف الأنشطة القرآنية

كما أكّد وزير الأوقاف تكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور ومقارئ الواعظات، لأقصى طاقة ممكنة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية لكل تفاصيل العمل على جميع المساجد.