«الكيلو بيكسب 2000 جنيه شهريا».. «آمنة» تفتح أول مشروع لتربية الدود بالصعيد

مشروعات تربية الدود من أهم المشروعات الحديثة وسريعة الربح، وجميعها توجد في محافظات الوجه البحري، ولكن قررت آمنة مكي محمود، ابن قرية جراجوس، في البدء فيه في مركز قوص جنوب محافظة قنا، كأول صعيدية تنشأ مزرعة صغيرة لتربية الدود، وذلك ضمن مشروعات الريف المصري قسم التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات، كما أنه سريع الربحية وسعر الكيلو 500 جنيه.

تقول آمنة مكي، ابنة قرية جراجوس بمركز قوص، خلال لقائها مع «الوطن»، إنها تعمل في تربية الدود، موضحة أن فكرة المشروع أتت ضمن مشروعات الريف المصري ضمن المبادرات الرئاسية «التمكين الإقتصادي»، مؤكدة أن المبادرة هي التي تورد لها كميات الدود والبيئة التي يعيش فيها واستلام الكميات المنتجة على أن يكون سعر الكيلو الواحد 500 جنيه.

وأضافت: على الفور وافقت على هذه المشروع وتم توريد كميات من الدود الذي ينتج خلال 35 يوما 4 أضعاف كمياته وبأقل تكاليف، لافتة إلى أن 250 جراما أي ربع كيلو دود ينتج خلال دورة واحدة كيلو جرام، أما الكيلو ينتج 4 كيلو خلال مدة دورته، وتسليم الكميات للمورد من القاهرة يشتري الكيلو بـ500 جنيه.

عائد شهري مربح

وتابعت، أن الكيلو الواحد من الدود الذي تشتريه بـ 500 جنيه، خلال 35 يومًا ينتج 4 كيلو بسعر 2000 جنيه، والضمان للمشروع أن المورد هو المشتري، وذلك تحت رعاية قطاع التمكين الاقتصادي للأسر ضمن مبادرة الريف المصري.

وأشارت «آمنة» إلى طريقة التربية قائلة: إننا نضع الكمية في التربة ووضعها على جوال خيش داخل وعاء بلاستيكي وحجبها عن الضوء مع المتابعة اليومية، إذ أن الدود يتغذى على مخلفات الأكل البيتي أي أننا لا نشتري علفا للتربية، الأمر الذي يجعل هامش الربح الصافي عاليا جدا ولا يكلف المربي سوى ثمن الدود فقط، والربح مضمون.

تتمنى التوسع في المشروع

وأوضحت أنها سوف تتوسع في المشروع مستقبلا ليوجد موقع محدد لتربية الدود بدلا من المنزل، وأنها سوف تشارك كل السيدات اللائي يريدن العمل وتوفير عائد لأسرتها داخل قرية جراجوس في قوص، وباقي مراكز المحافظة.

ودعت «آمنة»، كل سيدة تريد العمل لتزيد من دخلها عليها بهذا المشروع لأنه بأقل تكلفة وربح مضمون.