تخفيف الأحمال وقطع التيار عن 24 منطقة بجنوب وغرب القاهرة

تنفذ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، اليوم، إجراء عملية تخفيف الأحمال وقطع للتيار لمدة ساعة تبدأ من الساعة التاسعة حتى العاشرة مساء في 24 منطقة واقعة في نطاق عملها بتحكم 26 يوليو، والذي يضم أحياء المقطم ومنشية ناصر ومصر القديمة وغرب القاهرة واقعين بالمنطقتين الجنوبية والغربية بالعاصمة.

المناطق المتأثرة بتخفيف الأحمال وقطع التيار بالمقطم

وجاءت عملية تخفيف الأحمال وقطع التيار في 11 منطقة بالمقطم هي كالتالي «شارع مسجد النصر - جامع مستورة - الهضبة الوسطى - إسكان المحافظة - إسكان التعاونيات منطقة ه و - شارع 9 - منطقة الراس - الهضبة العليل - شارع هدى شعراوي - شارع عدلي المليجي - الهضبة العليا»

المناطق المتأثرة بتخفيف الأحمال وقطع التيار بمنشية ناصر ومصر القديمة

وجاءت عملية تخفيف الأحمال وقطع التيارالكهربائي في 9 مناطق بمنشية ناصر ومصر القديمة هي كالتالي «شارع عبد التواب - شارع الفرن - سوق الدويقة - أرض الوحايد - ابن القارض - الأباجية - الإمام الشافعي - المجاورة الأولى - مدينة الفسطاط».

المناطق المتأثرة بتخفيف الأحمال وقطع التيار ببولاق والزمالك

وجاءت عملية تخفيف الأحمال وقطع التيار في 4 مناطق ببولاق والزمالك «مسجد السلطان أبو العلا - عطفة السليسي - وكالة البح - شارع بهجت علي».

عناوين جميع شبكات وإدارات محافظة القاهرة الواقعة بنطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتستعرض «الوطن» أرقام التليفونات الخاصة بجميع الإدارات الواقعة بنطاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بمحافظة القاهرة «شبكات - إيرادات» تسهيلا على المواطن لمعرفة الإدارة والفرع التابع له.

أرقام تليفونات فروع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

- شبكات غرب القاهرة - شارع شنن بالسبتيه - .

- إيرادات غرب القاهرة - .

- شبكات السيدة زينب - 8 ش علي حسن بجوار مستشفى المنيرة

- إيرادات السيدة زينب .

- شبكات المعادي - 3 ش وادي النيل المعادي .

- إيرادات المعادي -.

- شبكات حلوان - شارع محمد السيد أمام بريد حلوان - .

- إيرادات حلوان - .

- شبكات 15 مايو - مجاورة 3 المشروع الأمريكي .

- شبكات القلعة - 1 ميدان صلاح الدينبجوار قسم الخليفة .

- شبكات المقطم - الهضبة العليا منطقة ع - بجوار ورش شركة النصر .

- شبكات البساتين - ش البساتين العمومي أمام شرطة البساتين .