«لو رجع بيك الزمن» هتدرس في نفس الكلية؟.. مواطنون يجيبون

تباينت آراء عدد من المواطنين في إجاباتهم عن سؤال «لو رجع بيك الزمن كنت هتدرس في نفس الكلية، ولا لا؟»، ما بين مَن سيعيد نفس التجربة ويدخل نفس الكلية ومَن سيختار مجالا آخر للدراسة يتوافق مع ميوله أو سوق العمل، وذلك وفقاً لتقرير أعده برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، والمُذاع على شاشة «قناة cbc».

سأختار نفس الكلية لهذا السبب

وبحسب التقرير، فإنَّ أحد المارة أكد أنه سيعيد نفس التجربة ويختار نفس الكلية ويدرس التخصص ذاته، قائلاً: «هادخل نفس الكلية للأسف»، وهو ما أكدته أخرى: «نفس الكلية لأن كان نفسي فيها بصراحة»، وثالثة قالت: «هادخل نفس الكلية لأني اتعلمت فيها حاجات كتير.. كفاية الجولات السياحية وزيارة المتاحف وبالتالي معلومات كتير بتعلمها».

لو رجع بيا الزمن هاختار تخصص آخر

وتابع تقرير «الستات ما يعرفوش يكدبوا» في رصده للآراء، «لو رجع بيا الزمن هادخل حاسبات وليس هندسة»، وهو ما أيده أحد المارة: «لو رجع بيا الزمن أكيد هذاكر وأجيب مجموع أحسن وأدخل كلية أحسن»، وثالث: «لو رجع بيا الزمن هادخل تجارة».