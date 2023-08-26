عادل حمودة: زملاء «ماسك» وصفوه بالتفاهة والقسوة

قال الإعلامي عادل حمودة، إن تغريدات إيلون ماسك عن العملات المشفرة كانت سببا في انهيار قيمتها، حدث ذلك في 2021، الأكثر تأثرا كانت عملة البيتكوين، كان ماسك قد غرد: أن شركة تيسلا للسيارات الكهربائية قد أوقفت قبول عملة البيتكوين.

ماسك بنى مصنعا في شنغهاي

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تطلب توسع الشركة في الصين تعديل قانون الملكية الأجنبية للسماح لماسك ببناء مصنع في شنغهاي.

وتابع: «الآن يبدو أن تيسلا تصنع حوالي نصف سياراتها في الصين، قال ماسك في مؤتمر أعمال: بشكل عام تتمتع تيسلا بعلاقة جيدة مع الصين».

وأشار إلى أن زملاء إيلون ماسك السابقين وصفوه بأنه تافه وقاسٍ، خاصة عندما يشعر بالإحباط أو التحدي، يقول شقيقه وشريكه كمبال: إنه خبير عندما يتعلق الأمر بالعمل ولكنه لا يمتلك موهبة التعاطف مع الناس، من المؤكد أن السبب إصابته بمتلازمة اسبرجر.

اكتشاف متلازمة اسبرجر

وأفاد بأن متلازمة اسبرجر التي يطلق عليها مرض العظماء اكتشفت عام 1944، وتصنف متلازمة اسبرجر ضمن اضطرابات طيف التوحد.

ولفت أنه يجد المصابون بها صعوبة في التفاعل مع المحيطين بهم، ويمكن ملاحظة تأثير متلازمة اسبرجر على الكثير من سلوكيات ماسك، على سبيل المثال: خلال وباء كوفيد 19 أدلى بتصريح قلل فيه من خطورة الفيروس.

وأوضح أنه خرق اللوائح الصحية للحفاظ على تشغيل مصانعه، زاد من الشكوك حول سلامة اللقاحات، يقول روبرت زوبرين مؤسس جمعية المريخ: إن ماسك يريد المجد الأبدي لقيامة بأعمال عظيمة، أضاف:هو يبحث عن المجد والمال بالنسبة إليه وسيلة وليست غاية.