نضير صالح كامل: والدي أحب مصر كأنه مصري.. وART استهدفت توعية الشباب العربي

قالت نضير صالح كامل إنها تربت على أن مصر بالنسبة لها مثل السعودية، ووالدها الشيخ صالح كامل أحبها كأنه مصري، أكثر من والدتها المصرية الفنانة صفاء أبوالسعود، إذ درس في الجامعات المصرية وبدأ عمله بالقاهرة عام 1969 تقريبًا، وأنتج مسلسلا مصريا وكان أول إنتاج خاص له.

نضير كامل: والدي درس في مصر وعمل بها واعتبرها بلده الثاني

وأضافت نضير كامل، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن والدها الشيخ صالح كامل أحب مصر إلى حد بعيد، وكان يعتبرها بلده الثاني.

بدايته مع ART

ولفتت إلى أن تجربة والدها في شبكة راديو وتلفزيون العرب «art» كانت مهمة للغاية، حيث كان يرغب في عمل هدفه توعية الشباب العربي، وإحداث طفرة في العالم العربي، وإيصال تاريخ الدراما والسينما في مصر إلى كل مكان به.