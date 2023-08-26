تعرف على مصاريف معاهد المحاسبة وإدارة الأعمال في المحافظات

يترقب طلاب الثانوية العامة معرفة مصاريف معاهد المحاسبة وإدارة الأعمال في المحافظات، خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، وإعلان عدد من المعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة.

مصاريف معاهد المحاسبة وإدارة الأعمال في المحافظات

وحددت معاهد المحاسبة وإدارة الأعمال مصاريف الدراسة بها لطلاب الثانوية العامة وهي كالآتي:

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر قسم "تمويل وإدارة محافظ الاستثمار" 7484 جنيها - قسم التسويق 7484 جنيها، قسم المحاسبة 7484 جنيها.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية قسم إدارة الأعمال 5789 جنيها.

- المعهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة قسم إدارة الأعمال 8790 جنيها، قسم المحاسبة 8790 جنيها.

- ال​​​​​​​معهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس، قسم إدارة الأعمال 8289 جنيها، قسم محاسبة 8289 جنيها.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بجنا كليس البحيرة قسم العلوم الإدارية 7312 جنيها.

- معهد القاهرة الجديد العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي التجمع الأول القاهرة الجديدة قسم الإدارة باللغة العربية 7397 جنيها، قسم الإدارة باللغة الإنجليزية 8664 جنيها.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلبيس الشرقية قسم العلوم الإدارية 7732 جنيها.

- المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة قسم علوم الإدارة 6668 جنيها.

- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه قسم العلوم الإدارية 6867 جنيها.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم قسم المؤسسات المالية 6919 جنيه مصري، قسم المحاسبة 6919 جنيها.

- المعهد ​​​​​​​العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بمدينة الزرقا دمياط، قسم محاسبة 7576 جنيها.

- معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم العلوم الإدارية 7705 جنيهات.

- معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية بالإسكندرية قسم العلوم الإدارية 7051 جنيها.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلقاس، قسم إدارة الأعمال 7981 جنيها مصريا، قسم المحاسبة 7981 جنيها.