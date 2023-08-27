«صحة الشرقية»: 4 فئات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بسبب الحيوانات

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية إنه يمكن أن تحمل الحيوانات أحيانًا جراثيم ضارة تنتشر بين الناس وتسبب المرض مثل الفيروسات والبكتيريا والطفيليات والفطريات التي تتراوح من المرض الخفيف إلى الخطير وحتى الموت.

وأوضح أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض نتيجة الاتصال بالحيوانات هم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والبالغون أكبر من 65 عامًا، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والنساء الحوامل.

طرق انتشار الجراثيم بين الحيوانات

وأضاف هشام مسعود أن الجراثيم تنتشر بين الحيوانات عبر عدة طرق، كما يلي:

الاتصال المباشر: ملامسة اللعاب أو الدم أو البول أو المخاط أو البراز أو سوائل الجسم الأخرى لحيوان مصاب أثناء مداعباتها أو لمسها والعض أو الخدوش.

الاتصال غير المباشر: الاتصال بالمناطق التي تعيش فيها الحيوانات أو الأشياء أو الأسطح الملوثة بالجراثيم وتشمل الأمثلة مياه خزان أحواض السمك، وأقفاص الدجاج، والحظائر، والنباتات، والتربة، بالإضافة إلى طعام الحيوانات الأليفة وأطباق المياه.

منقول بالغذاء: بسبب تناول طعام ملوث أو شرب شيء غير آمن، مثل الحليب غير المبستر (الخام) أو اللحوم أو البيض غير المطبوخ جيدا أو الفواكه والخضروات النيئة الملوثة ببراز حيوان مصاب.

منقول عن طريق الماء: شرب الماء الملوث ببراز حيوان مصاب.

كيف تحمي نفسك وعائلتك من هذه الأمراض؟

- غسل يديك مباشرة بعد الوُجود حول الحيوانات حتى لو لم تلمس أي حيوانات بالصابون والماء الجاري النظيف.

- يمكنك استخدام معقم يدين يحتوي على كحول يحتوي على 60% كحول على الأقل في حالة عدم توفر الماء والصابون.

- تجنب لدغات البعوض والقراد والبراغيث.

- تأكد من نظافة الطعام الذي تتناوله والمقدم للحيوانات كذلك.

- كن على دراية بالأمراض الحيوانية المنشأ سواء في المنزل أو بعيدا عن المنزل.

- تجنب لدغات والخدوش والعض من الحيوانات.