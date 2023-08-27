بالأرقام.. تفاصيل الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة عملت على الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة وكذلك الأهلية، والمؤسسات البحثية، ضمن أكبر التصنيفات الدولية، مشيرا إلى تحسن تصنيف عدد كبير من الجامعات المصرية بوجودها داخل أكبر 5 تصنيفات على مستوى العالم.

تدشين العديد من مراكز الاختبارات الإلكترونية

وأضاف المركز، على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الاختبارات الإلكترونية جاءت ضمن خطوات الجامعات الحكومية نحو «التحول الرقمي»، ورقمنة الخدمات الطلابية، من خلال العمل على تدشين العديد من مراكز الاختبارات الإلكترونية وتحديث برامج الامتحانات والخوادم الخاصة وتكوين بنوك الأسئلة، مشيرا إلى أن ذلك يتم كالتالي:

- مليون طالب استفاد من منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية في مرحلتها الأولى.

- 28.8 ألف محطة للاختبارات الإلكترونية تم تجهيزها بالجامعات الحكومية كمرحلة أولى بقيمة 1.1 مليار جنيه.

- 94 ألف محطة للاختبارات الإلكترونية يجري تجهيزها بالجامعات الحكومية كمرحلة ثانية بقيمة 3.3 مليارات جنيه.

- 15 ألف اختبار الكتروني تم إجراؤه من خلال بنك للأسئلة يضم 675 ألف سؤال.