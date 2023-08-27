افتتاح معرض «النيل والحياة» بالمتحف المصري اليوم.. «احتفالا بنهر النيل»

يفتتح المتحف المصري بالتحرير اليوم، معرضا مؤقتا بعنوان «النيل والحياة»، وهو أول معرض آثار مشترك بين المتحف المصري مع متحفي القبطي والفن الإسلامي، وتستمر مدة المعرض من اليوم 27 أغسطس حتى 2 أكتوبر 2023، وسيكون سعر تذكرة الدخول موحدة في الثلاثة متاحف.

القطعة الأثرية في المتحف المصري

وأوضحت إدارة المتحف المصري على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ المعرض يضم عدد من القطع الأثرية التي تعكس مدي أهمية نهر النيل عبر العصور من مصر القديمة مرورا بالفن القبطي ثم العصر الإسلامي، لافته إلى أنّ أهم القطع التي سيتم عرضها في المعرض، تمثال للملك أمنمحات الثالث ممثل في هيئة المعبود حعبي إله النيل والذي يمثل فيضان النيل سنويا.

أهمية نهر النيل عند المصري القديم

جدير بالذكر أن المصريون القدماء أدركوا أهمية نهر النيل، فابتكروا طرق تهدف إلى الاستفادة من مياه النهر، وتنظيم الري وحفر الترع، لزراعة أكبر مساحة ممكنة من أرض الوادي، كما أطلق المصريون القدماء على نهر النيل في اللغة المصرية القديمة النهر العظيم، واستخدموا مياه النهر للتطهر وأداء الطقوس الدينية، وبرز تقديس النيل من خلال حرص المصري على طهارة ماء النهر من كل دنس كواجب مقدس، ومن يلوث هذا الماء يتعرض لعقوبة في محاكمة الموتى، كما ذكر في مصر القديمة أن من يلوث ماء النيل سيصيبه غضب الآله، وظهر النيل بقوة في مشاهد أدبية كثيرة سجلها الأدب المصري بأنواعه.