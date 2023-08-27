رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«نوتفيكيشن» خير من ألف ميعاد.. «أحمد وبيضاء» اجتمعا على حب العربي

كتب:

أمنية شريف
05:03 م | الأحد 27 أغسطس 2023
قصة حب بيضاء وأحمد

قصة حب بيضاء وأحمد

بدأت المحادثة الأولى لابن محافظة الشرقية أحمد خضري، والتركية بيضاء توركيلماز، بإشعار على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في صفحته لتعليم اللغة العربية عن يوم ميلادها، ولم يعلموا أنها كانت مؤشرًا لشرارة الحب التي بدأت وتكللت بالزواج، عابرة اللغة والحدود.

مصري وتركية التقيا في جروب تعليم اللغة العربية

في قصة حب انسجمت الطباع وتلاقت الأرواح، كأن الروحين التقتا في عالم الملكوت، فقد يكتمل نصفك الذي تبحث عنه حقيقة ومجازًا، ليحاول التقدم لها بخطبة رسمية، وعانقه القدر مبتسمًا لتبدأ حكاياتهم تسطر حروفها الأولى، للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــا.

اقرأ المزيد:

كيف أوقعت أشهر عازب في السينما؟.. قصة حب عبد السلام النابلسي وزوجته

«علي ومها» قصة حب ممزوجة بالفن.. جدارياتهما تزين شوارع أسوان (فيديو)

رامي عياش يبدأ حفل فاشون شو مايكل سينكو بأغنية «أجمل قصة حب»

بدأت بفقدان إخوتهما.. «ويليام وماريا» قصة حب ولدت من قلب معاناة مرفأ بيروت

أولها خناقة وآخرها حب.. كيف بدأت قصة زواج حسن يوسف وشمس البارودي؟

جدارية قصة حب

حب في المستشفى.. قصة زوجين من ذوي الهمم فازا برحلة سياحية لتنزانيا: 164 ألف صوت

كلب يختار شريكة حياة صاحبه الكفيف في بريطانيا.. قصة حب استمرت 30 عاما

محمود الليثي يروج لدوره بفيلم «وش في وش»: قصة حب تقشعر لها الأبدان
بقلم أمنية شريف