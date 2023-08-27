«نوتفيكيشن» خير من ألف ميعاد.. «أحمد وبيضاء» اجتمعا على حب العربي

بدأت المحادثة الأولى لابن محافظة الشرقية أحمد خضري، والتركية بيضاء توركيلماز، بإشعار على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في صفحته لتعليم اللغة العربية عن يوم ميلادها، ولم يعلموا أنها كانت مؤشرًا لشرارة الحب التي بدأت وتكللت بالزواج، عابرة اللغة والحدود.

مصري وتركية التقيا في جروب تعليم اللغة العربية

في قصة حب انسجمت الطباع وتلاقت الأرواح، كأن الروحين التقتا في عالم الملكوت، فقد يكتمل نصفك الذي تبحث عنه حقيقة ومجازًا، ليحاول التقدم لها بخطبة رسمية، وعانقه القدر مبتسمًا لتبدأ حكاياتهم تسطر حروفها الأولى، للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــا.