انطلاق فعاليات الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقليوبية

أعلن الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «حقك تنظمي»، اعتبارًا من اليوم 27 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2023 في 11 إدارة صحية على مستوى المحافظة.

الحفاظ على صحة الأم

أشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إلى أن الحملة تأتي إيماناً بأهمية الحفاظ علي صحة الأم المصرية، وطبقاً لاهتمامات رئاسة الجمهورية وتعليمات وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وقطاع السكان وتنظيم الأسرة، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وإيمانا بدور المرأة ككيان للبيت، وحفاظاً على صحتها الإنجابية.

الحملة على مرحلتين

وأضافت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية، أن تنفيذ الحملة يكون على مرحلتين كالتالي:

- المرحلة الأولى اعتباراً من اليوم 27 أغسطس الجاري وحتي 31 أغسطس الجاري وذلك في 6 إدارات صحية وهي كفر شكر شبرا شرق القناطرشبين القناطر قها بنها.

- المرحلة الثانية اعتباراً من 2 سبتمبر المقبل وحتي 6 سبتمبر المقبل وذلك في 5 إدارات وهي: الخانكة، العبور، قليوب، شبرا غرب طوخ من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة وكل الخدمات المقدمة مجانية.

انطلاقة الحملة

وكانت الانطلاقة الأولى من إدارة القناطر الخيرية، إذ قام فريق من المديرية بقيادة الدكتورة نوال عمران بمتابعة سير العمل بالعيادات الثابتة، كما تم عقد الندوات التثقيفية والمؤتمرات التوعوية وذلك للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.