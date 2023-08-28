مطران الإسماعيلية للكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء

ترأس الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بالقنطرة غرب.

ومنح الدرجة الرسائلية للشماس بيشوي أبوالخير، حيث شارك في الاحتفال الأب إغناطيوس حكيم، والأب أرسانيوس يوسف، راعيا الكنيسة، والأب أندراوس فوزي.

وركز الأب المطران في كلمة العظة على أهمية زراعة الخير، وتجنب الشر، قائلًا: ازرع في قلب أخيك الحب، لا الكراهية، ازرع الصفح والتسامح، لا الانتقام، والثأر.

وأضاف الأنبا بولا: كلما تزرع الخير، يعود عليك، وعلى من بعدك بالخير، أما فمن يزرع الشر، سيحصد الشر، لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد.

وتابع راعي الإيبارشية: «ولكي تزرع الفرح حولك لابد أن تنتصر على الشر، المتمثل في الخصام والكراهية والانتقام، وامتهان كرامة الآخر، قائلًا: ازرع لمن يأتي بعدك، كما زرع لك من كان قبلك».

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس المناولة الاحتفالية

وفي سياق متصل، ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لبعض أبناء وبنات كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

وشارك في الاحتفال القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة وأجرى الأنبا إبراهيم إسحق حوارًا أبويًا مع المحتفى بهم، حيث ناقش معهم ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى.

وأكد الأب البطريرك لأبنائه وبناته أهمية قراءة الكتاب المقدس، وممارسة الأسرار الكنسية، والمواظبة على فعل أعمال الخير.

وفي ختام الاحتفال، قام المحتفل بهم بتلاوة الترانيم الروحية، بالإضافة إلى توزيع الدروع التذكارية عليهم، من قبل غبطة أبينا البطريرك.

كذلك، أهدى الأب الراعي هدية تذكارية، إلى بطريرك الأقباط الكاثوليك، وهي تمثال الراعي الصالح.