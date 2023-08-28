الهدوء يسود آخر أيام امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية في كفر الشيخ

سادت حالة من الهدوء والانتظام بلجان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية في اليوم الختامي لها، دون رصد أي شكاوي أو معوقات تتعلق بسير العمل باللجان.

استقرار وهدوء باليوم الختامي

ومن جانبه، حرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ علي متابعة فعاليات سير العمل باليوم الختامي لأعمال امتحانات الدور الثاني منذ انطلاق اللحظات الأولي لها صباح اليوم الاثنين، وذلك من داخل مجمع لجان إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية.

وخلال جولته أكد رئيس المنطقة أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم كل سُبل الراحة والطمأنينة.

متابعة سير العمل بأعمال الكنترول الفرعي للجان

كما حرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية خلال جولته علي متابعة سير العمل بأعمال الكنترول الفرعي للجان، ومراجعة كشوف الحضور والانصراف للأعضاء، وتواجد الموجهين، ومن داخل اللجان عمل على محاورة الطلاب حول محتوي ومضمون الأسئلة، مؤكداً علي مطابقتها للوقت المحدد لها، وأنّ جميعها من داخل المناهج المقررة، مشدداً بنهاية جولته؛ على منع الغش والتصدي لكافة أساليبه.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات التفقدية المتواصلة يومياً لرئيس المنطقة لمتابعة سير العمل لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية منذ انطلاقها في التاسع عشر من أغسطس الجاري، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات في سلامة ويسر، والتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات والواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

تأمين اللجان من الداخل والخارج

كما أشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية أنّ امتحانات اليوم الختامي سادتها حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، موجهاً الشكر في ختامها لأعضاء الوفد القادم من الأزهر بالقاهرة علي الدور البارز الذي قاموا به لمتابعة أعمال الامتحانات طوال فترة انعقادها، كما خص بالشكر رجال الأمن علي الدور العظيم الذين قاموا به لتأمين اللجان من الداخل والخارج.

يذكر أنّ طلاب القسم العلمي اختتموا الامتحانات اليوم بمادة الفيزياء، بينما اختتم طلاب القسم الأدبي الامتحانات بمادة التاريخ.