قصة كتاب للبنات فقط في مدارس مصر.. مادة رئيسية قبل 100 عام

كتاب عمره حوالي 100 عام، جرى تدريسه في المناهج قديمًا للفتيات بمدارس البنات الأولية والابتدائية والأولية الراقية والمعلمات، يعود تاريخه إلى عام 1926 ميلاديا، و1344 هجريا، بأمر من وزارة المعارف المصرية، في ذلك الوقت.

صفحات الكتاب التي تبلغ 117 صفحة، نشر بعض منها الباحث المصري والمؤرخ حسام الحريري، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، وهو من تأليف محمد أحمد رخا بك، مدير المخازن بوزارة المعارف، ومحمد حمدي بك، ناظر مدرسة التجارة العليا، ويتناول الآداب والسلوكيات والعادات في مختلف المناسبات.

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