العراقية شوخان نور الدين تشغل المدرجات بـ«هدف مردوني».. ماذا حدث؟

بعد إحرازها هدفًا مارادونيًا، على طريقة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، دخلت العراقية شوخان نور الدين، لاعبة الهلال السعودي التاريخ، إذ ظلت تمر وتراوغ اللاعبات بصورة وبمهارة كبيرة، حتى انفردت بحارسة المرمى، لتراوغها أيضًا وتضع الكرة في الشباك، وسط تفاعل الآلاف من جميع أنحاء العالم.

لاعبة الهلال السعودي تدخل التاريخ بهدف أسطوري

انطلقت مسرعة وبمهارة كبيرة مسجلة هدفا ماردونيا، ضمن منافسات بطولة أندية السيدات لكرة القدم، التي تستضيفها الأردن، والذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التدوينات من مشجعي فريق الهلال وجمهور كرة القدم، إذ يعد الهدف نسخة من الهدف الشهير الذي أحرزه الراحل مارادونا، للمزيد من التفاصيل حول لاعبة الهلال السعودي اضغط هنـــــــــــا.