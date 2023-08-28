رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

العراقية شوخان نور الدين تشغل المدرجات بـ«هدف مردوني».. ماذا حدث؟

كتب:

أمنية شريف
02:39 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
شوخان نور الدين لاعبة الهلال السعودي

شوخان نور الدين لاعبة الهلال السعودي

بعد إحرازها هدفًا مارادونيًا، على طريقة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، دخلت العراقية شوخان نور الدين، لاعبة الهلال السعودي التاريخ، إذ ظلت تمر وتراوغ اللاعبات بصورة وبمهارة كبيرة، حتى انفردت بحارسة المرمى، لتراوغها أيضًا وتضع الكرة في الشباك، وسط تفاعل الآلاف من جميع أنحاء العالم.

لاعبة الهلال السعودي تدخل التاريخ بهدف أسطوري

انطلقت مسرعة وبمهارة كبيرة مسجلة هدفا ماردونيا، ضمن منافسات بطولة أندية السيدات لكرة القدم، التي تستضيفها الأردن، والذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التدوينات من مشجعي فريق الهلال وجمهور كرة القدم، إذ يعد الهدف نسخة من الهدف الشهير الذي أحرزه الراحل مارادونا، للمزيد من التفاصيل حول لاعبة الهلال السعودي اضغط هنـــــــــــا.

اقرأ المزيد:

موعد مباراة نيمار الأولى مع الهلال بالدوري السعودي.. بعد تعافيه من الإصابة

تقارير تونسية تكشف عن تحرك عاجل من الهلال السعودي لضم علي معلول

حقيقة بيع قميص ليونيل ميسي بمتاجر نادي الهلال السعودي.. «يحمل رقم 10»

الإعلامي جابر القرموطي: ملف «الوطن» عن الهلال السعودي لفتة مهنية محترمة

كيف تشاهد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد مجانا؟.. إليك الترددات

نجوم الفن والرياضة يهنئون الهلال السعودي: «إنجاز تاريخي وعقبال الأهلي»

المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئ الهلال السعودي على صعوده لنهائي كأس العالم للأندية

مفاجأة.. تفاصيل وجود رئيس نادي الهلال السعودي في باريس وعلاقته بـ ميسي

الهلال الأحمر السعودي يباشر حالة ولادة في ساحات المسجد النبوي
بقلم أمنية شريف