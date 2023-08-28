«الجنايات» تحيل أوراق المتهم بقتل صديقه في الشرابية للمفتي

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه أثناء وصلة هزار في منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

قتل عمد مع سبق الإصرار

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «عاطل» بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بدون ترصد في دائرة قسم الشرابية بمحافظة القاهرة، أثناء وصلة هزار، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الشرابية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهم بقتل المجني عليه أثناء وصلة هزار بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحة البلاغ، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات المختصة.