رخصة ذهبية وإعفاءات ضريبية.. 4 قرارات رئاسية جديدة لدعم الصناعة

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر حزمة جديدة من القرارات التي تستهدف دعم وتشجيع الصناعة في مصر.

وتستهدف القرارات الجديدة الصناعات الاستراتيجية، التي تستهدف تعميق الصناعة الوطنية.

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء مجموعة من الضوابط التنفيذية لهذه القرارات الرئاسية وتحديد الصناعات التي ينطبق عليها هذا الأمر، لافتا إلى أن القرارات تمثلت فيما يلي:

4 قرارات رئاسية جديدة لدعم المشروعات الصناعية

- الإعفاء من جميع أنواع الضرائب عدا القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية بشرط تنفيذها وتشغيلها في مدة أقصاها 3 سنوات.

- إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيق مستهدفات محددة وفق حجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.