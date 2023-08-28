آخر موعد لتقديم المشكلات الاستثمارية للعاملين بالفنادق 31 أغسطس الجاري

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار جهود الدولة للتصدي للتحديات التي تواجه المستثمرين السياحيين، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً في هذا الشأن الشهر الماضي، حيث انتهى الاجتماع إلى المطالبة بحصر كل المشكلات والتحديات الاستثمارية التي تواجه مستثمري قطاع السياحة بمختلف أنشطته لعرضها على وحدة عرض حل مشكلات المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء المصرى.

حصر المشكلات وإرسالها للجهات المعنية

وأضاف عاقل، خلال المنشور الذي أرسله اليوم إلى الشركات المالكة للفنادق وشركات الإدارة الفندقية، أنه بناء على هذا التوجه فإنه يرجى موافاة غرفة المنشآت الفندقية بالمشكلات والتحديات الاستثمارية التي تواجه مستثمري قطاع السياحة بمختلف أنشطته، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023، على البريد الإلكتروني للغرفة، وذلك حتى يتسنى حصرها وإرسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

رفع كل المشكلات الخاصة بالقطاع السياحي

وفى ذات السياق، أكد أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الاتحاد خاطب الغرف السياحية الـ 5 التابعة له وهي (غرفة المنشآت الفندقية - غرفة شركات السياحة - غرفة المنشآت والمطاعم السياحية - غرفة السلع والعاديات السياحية - غرفة الغوص والأنشطة البحرية) وذلك لحصر المشكلات الاستثمارية التى تواجه أعضاءها وإرسالها للاتحاد الذى سيرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء.