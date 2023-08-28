خبير تقني: جميع التطبيقات تجمع معلومات عن المستخدمين

قال الدكتور عبد الكريم فواز خبير تكنولوجيا المعلومات، إن شركات التكنولوجيا في أوروبا أمامها فرصة لتثبت مدى التزامها بالقوانين الأوروبية لحماية التكنولوجيا، وهي ضوابط معنوية في الأساس تعكس الثقة المتبادلة.

فواز: الشق العقابي بالقانون يستهدف الصرامة في التطبيق

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الشق العقابي بالقانون يستهدف في الأساس الصرامة في التطبيق وليس الإضرار.

فواز: جميع التطبيقات تمد الحكومات بالمعلومات

ولفت إلى وجود تأثير سياسي قوي على التكنولوجيا، فجميع التطبيقات والمواقع تجمع كل المعلومات الممكنة عن المستخدمين وتمد بها الحكومات، وهنا تبرز المخاوف الحقيقية لدى الدول والأفراد.