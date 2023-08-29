اشتعال سيارة نقل وإصابة سائقها بعد انقلابها في أكتوبر

اندلع حريق في سيارة نقل بعد انقلابها، وأصيب السائق والتباع بحروق متفرقة في الجسم بأكتوبر بالجيزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إخطارا يفيد بتلقيه بلاغا من العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، باشتعال سيارة نقل في وصلة دريم اتجاه الواحات بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد السويركي، وكيل فرقة أكتوبر أول بالجيزة، إلى مكان الإقامة، وبالانتقال تبيّن أنّه أثناء سير سيارة نقل يقودها سائق، 30 عاما، مصاب بحروق متفرقة في الجسم، وبصحبته التباع، 16 عاما، مصاب بحروق متفرقة في الجسم، في وصلة دريم بدائرة القسم، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعال النيران بها، وتم الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية، ونقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله المقدم أحمد السويركي، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.