المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع في قتل سيدة بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحد الأشخاص لإدانته بالشروع في قتل سيدة في منطقة الجيزة، بسبب خلافات بينهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

الشروع في قتل المجني عليها

وحسب ما جاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة، قيام المتهم في دائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، بالشروع في قتل المجني عليها أثناء سيرها في الشارع وذلك بسبب خلافات بينهما.

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم بالتشاجر مع المجني عليها بسبب الخلافات المستمرة بينهما في دائرة القسم.

جرى ضبط المتهم ونقل المجني عليها إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة وأصدرت حكمها المُتقدم.