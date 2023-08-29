تراجع حاد في أسعار الذهب.. بكم عيار 21؟

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في تعاملات الظهيرة داخل محلات الصاغة دون مصنعية أو ضريبة، حيث وصلت قيمة التراجع إلى 10 جنيهات، بعد أن استقرت الأسعار في بداية تعاملات اليوم دون تغير عن ختام تعاملات أمس، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت الشعبة أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل في تعاملات الظهيرة 2200 جنيه للشراء، بعد أن بلغ في بداية التعاملات 2240 جنيهًا، كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2514 جنيها، بعد أن وصل إلى 2560 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في تعاملات الظهيرة داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1885 جنيها، بدلا من 1920 جنيهًا، وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل الآن 1466 جنيها، بعد أن وصل صباحا إلى 1493 جنيها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فيبلغ اليوم 1257 جنيها للشراء بعد أن سجل 1280 جنيها.

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في تعاملات الظهيرة، بعد أن استقر في بداية التعاملات الصباحية، حيث يبلغ 17 ألفا و600 جنيه بدلا من 17 ألفا و920 جنيها، كما وصل سعر الأونصة إلى 85 ألفا و780 جنيها.