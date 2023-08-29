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أستاذ أحياء بحرية: عدم ظهور سمكة «مولا مولا» في البحر الأحمر للمرة الأولى

كتب:

شريف سليمان
03:57 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
سمكة مولا مولا

سمكة مولا مولا

قال الدكتور محمود معاطي أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد في الغردقة، إنّ سمكة المحيط مولا مولا التي يصل وزنها إلى طن لم تُرصد في البحر الأحمر للمرة الأولى، موضحًا: «ننتظرها كل سنة، ولكننا لا نعرف أين تظهر على وجه الدقة، وظهرت في السنوات الأخيرة بمرسى علم».

كيف يعيش سمك مولا مولا؟

وأضاف «معاطي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «المياه في الأسفل تكون باردة فتذهب إلى الأعلى حتى تحصل على ما يشبه حمام شمس، وبالتالي، فإن هذا النوع من الأسماك نادر الظهور».  

مولا مولا ليس أثقل الأسماك العظمية

وتابع أستاذ الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد في الغردقة، أن سمكة مولا مولا ليس أثقل الأسماك العظمية، موضحًا: «عندما تصل السمكة إلى سن البلوغ فإن وزنها يبدأ من 270 كجم ويتجاوز الطن أحيانا، وهذا النوع من الأسماك فمه صغير ويتغذى على قناديل البحر والحبار والقشريات والجمبري والأسماك الصغيرة ويرعات الأسماك، كما أنها من عائلة رباعيات الأسماك».

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