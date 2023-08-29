أطفال بالفيوم يتبرعون بأموالهم لتجهيز عروس فقيرة.. «فتحوا الحصالات»

فتحوا الحصالات، وتبرعوا بأموالهم لتجهيز فتاة فقيرة رغم صغر أعمارهم، إذ بلغ عمر أحدهم 5 سنوات فقط، إلا أنهم كانوا كبارًا بتصرفهم بعدما تبرعوا بكل ما يملكون لمساعدة العروس بقرار منهم دون أن يخبرهم أحد بذلك، هذا الموقف الذي ضرب به المثل في قرية بيهمو بمحافظة الفيوم.

مبادرة لتجهيز فتاة فقيرة

وقال جمال وحيد السيد، صاحب المبادرة إنّ هناك فتاة من بنات القرية تم تأجيل زواجها عدة مرات بسبب فقر أسرتها الشديد وعدم قدرتهم على تجهيزها، فاتفق أهالي القرية على جمع أموال فيما بينهم لتجهيزها وبدأوا بالفعل في ذلك.

أطفال يتبرعون بما في حصالاتهم

وأوضح «وحيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فوجئ بـ5 أطفال قدموا إليه وأعطوه حصالاتهم التي تحتوي على مدخراتهم وعيدياتهم خلال عيد الأضحى الماضي، وطلبوا منه أخذ الأموال واستخدامها في شراء جهاز الفتاة التي يجمعون التبرعات من أجلها.

صغار الأعمار وكبار في التصرف

وتابع أنه استغرب تصرفاتهم رغم صغر أعمارهم، إذ أن أكبرهم 9 سنوات، وأصغرهم 5 سنوات، إلا أنهم ضربوا مثالًا بأخلاقهم وحبهم للخير ومساعدة الغير أكثر من الكبار، حتى أصبحوا حديث القرية بالكامل.

فرحت بتصرفاتهم رغم صغر أعمارهم

وقال أحمد رمضان والد الطفل مالك، إنه كان يتحدث إلى زوجته عن جمع تبرعات لتجهيز فتاة فقيرة بالقرية تعطل زواجها بسبب عدم قدرة أسرتها على تجهيزها ورغبته في التبرع، إلا أنه فوجئ بطفله أحضر حصالته وأخبرهم بأنه سيتبرع بأمواله لتجهيز الفتاة دون أن يطلب منه أحد لمجرد سماع حديث والديه فقط.

وأكد أنه شعر بفرحة شديدة فور تصرف طفله رغم صغره، وقام بتزويد مبلغ من المال على أموال طفله وشجعه على التبرع بأمواله وتسليمها للمسؤول عن جمع التبرعات بنفسه.