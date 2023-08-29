إحالة 7 عاملين بالوحدة الصحية بساقية موسى في المنيا للتحقيق

أحال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص طبيبين وممرضين و3 إداريين للتحقيق، لتركهم العمل داخل الوحدة الصحية لقرية ساقية موسى.

حملات على الوحدات الصحية في أبوقرقاص

جاء ذلك خلال جولات لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية داخل القرى إذ تابع رئيس مركز أبوقرقاص خلال الجولة مدى انتظام العاملين بالوحدة في الفترة الصباحية، وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف تبين عدم حضور طبيبين واثنين من طاقم التمريض و3 إداريين فقام بالتشطيب عليهم وإحالتهم للتحقيق، ورفع مذكرة للواء أسامة القاضي محافظ المنيا بناء على التقرير الذي أعدته الوحدة المحلية، تنفيذا لتعليمات المحافظ وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

تشكيل لجنة مختصة لفحص المخالفات

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر في عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.

وكلف رئيس المركز مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.