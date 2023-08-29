هل يحق لطلاب «دور ثان» الالتحاق بكليات المرحلتين الأولى والثانية؟.. خبير يوضح

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات الدور الثاني، خلال الفترة الحالية، فبعض الطلاب وأولياء الأمور، يطرحون عدة أسئلة فيما يخص تنسيق الجامعات، منها «هو متاح لينا أني ندخل كليات ولا هيكون معاهد»، ما يجعل القلق والحيرة تسيطر عليهم.

امتحانات طلاب الدور الثاني

تزامنا مع تأدية طلاب الثانوية العامة لامتحانات الدور الثاني، تساءل بعض أولياء الأمور، عن مدى أحقية أبنائهم في الالتحاق بكليات المرحلتين الأولى والثانية، السؤال الذى أجاب عنه الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الطلاب اللي بيمتحنوا دور تاني وجابوا ولقوا نفسهم جايبين مجموع كبير مثلا 75% بيكونوا ليهم كليات متاحة ومكتب التنسيق بيكون عامل حسابهم في المراحل الأولى».

تنسيق الجامعات لطلاب الدور الثاني

تابع الخبير التربوي، أنه يمكن للطلاب الدور الثاني، أن يحصلوا على الدرجة النهائية في المواد الدراسية، وذلك في حالة واحدة، هو أن يكون الطالب أجل امتحان الدور الأول في جميع المواد، بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضي، وأن الطالب له هدف بالالتحاق بكليات الطب أو الهندسة.

ونصح الخبير التربوي، أن يفضل على الطلاب تسجيل الرغبات في المكاتب الخاصة بالتنسيق ومعرفة الكليات المتاحة لهم وتجنب التنسيق من المنزل: «الطالب من الأفضل أنه يسأل الناس اللي في مكاتب التنسيق عن الكليات المناسبة لمجموعه قبل ما يكتب الرغبات عشان ينسق صح».

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «علوم»، امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في مادة الأحياء، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «رياضيات» امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)، أيضا أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثان في مادة «الفلسفة والمنطق».