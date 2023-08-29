للمرحلة الثالثة.. خريطة المعاهد الفنية للتمريض بالمحافظات

يُقبل طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الثانوية العامة على الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض، حيث يعد آخر فرص الالتحاق بالمجال الطبي من بين الكليات والمعاهد الطبية وفقا لترتيب التنسيق، فضلا عن توفير فرص عمل للخريجين، كما يمكن استكمال الدراسة الجامعية عقب التخرج منه، حيث تستمر الدراسة به عامين.

خريطة المعاهد الفنية للتمريض

تنشر «الوطن»، في إطار خدماتها لمتابعيها خريطة المعاهد الفنية للتمريض بالمحافظات المتاحة بالمرحلة الثالثة وبها أماكن شاغرة، والتنسيق المتوقع بالمرحلة الثالثة للثانوية العامة لكل منها وفقا لتنسيق العام الماضي كالتالي:.

معهد فني تمريض القاهرة 60%.

معهد فني تمريض حلوان 57.80%.

معهد فني تمريض عين شمس 58.53%.

معهد فني تمريض أورام القاهرة 56.82%.

معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس بنسبة 56.34%.

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف60.48%.

معهد فني تمريض أسوان 60%.

معهد فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 60%.

معهد فني تمريض السويس: 230 درجة بنسبة 56.09%.

شروط الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض

تقبل المعاهد الفنية للتمريض طلاب الشعبة العلمية علوم فقط من طلاب الثانوية العامة، وفقا للتنسيق، وبعضها يتبع التوزيع الجغرافي، ومدة الدراسة بها عامين فقط، ثم يلتحق الخريجين فور التخرج بمديريات الصحة وهيئة التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية.