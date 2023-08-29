تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية في منتصف التعاملات

سجلت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم تراجعا ملحوظا يقدر بنحو 15 جنيها للمرة الثانية على مدار اليوم، حيث انخفضت الأسعار في تعاملات الظهيرة بنحو 10 جنيهات، ليبلغ إجمالي تراجع أسعار الذهب حتى الآن 25 جنيها داخل محلات الصاغة بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء والذي جاء كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2185 جنيها في منتصف تعاملات اليوم، بعد أن وصل في تعاملات الظهيرة إلى 2200 جنيه.

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2497 جنيها للشراء بدلا من 2514 جنيها.

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف التعاملات 1872 جنيها شراءً.

أسعار الذهب في مصر

- فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 1456 جنيها بعد أن سجل في تعاملات الظهيرة 1466 جنيها.

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 وصل الآن إلى 1248 جنيها بدلا من 1257 جنيها.

سعر جنيه الذهب والاونصة

- وعن سعر جنيه الذهب انخفض في منتصف التعاملات ليسجل الآن 17480 جنيها بعد أن بلغ في تعاملات الظهيرة 17600 جنيها.

- أما سعر الاونصة تسجل 85215 جنيها بدلا من 85780 جنيها.