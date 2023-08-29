مستندات تعديل رخصة بناء أو تعلية.. اعرف الشروط الأوراق المطلوبة

شددت محافظة القاهرة، على تقديم المراكز التكنولوجية بأحياء المحافظة، خدمات متنوعة للمواطنين، منها استخراج بيان صلاحية موقع أو إنشاء أو تعلية وخلافه.

وكشفت عن بعض الخدمات التي تقدمها المراكز، على النحو التالي:

تعديل رخصة بناء

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة التوكيل في حالة الوكالة

- خريطة مساحية محدد عليها الموقع أو محضر تحديد مساحي

- صورة المستند الدال على ملكية العقار للاسترشاد به عن الحدود

مستندات استخراج بيان صلاحية موقع

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة التوكيل في حالة الوكالة

- جدول إحداثيات للموقع به كروكي الموقع وجدول الإحداثيات وخريطة الموقع

- صورة المستند الدال على ملكية العقار للاسترشاد به عن الحدود

مستندات تراخيص أعمال بناء إنشاء أو تعلية

- صورة الرقم القومي

-صورة التوكيل فى حالة الوكالة

- سند ملكية الأرض المسجل والمشهر بالشهر العقاري

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي

- نموذج حساب تكاليف الأعمال طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة التنفيذية

- وثيقة التأمين في حالة الأعمال المطلوبة أربع طوابق فأكثر

- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص موقعة ومعتمدة من المكتب الهندسي

- وثيقة تأمين بها نسخة من الرسومات الإنشائية معتمدة من المجمعة العشرية

- نوتة حسابية معتمدة من المكتب الهندسي

- أصل بيان صلاحية الموقع

- شهادة من إدارة العمالة غير المنتظمة

- CD مدمج به جميع الرسومات للموقع والمستندات مؤرشفة

- شهادة إحداثيات الموقع المتغيرات المكانية

- إيصال توريد الدمغة الهندسية من نقابة المهندسين

- صورة من السجل الهندسى الخاص بالمهندس أو المكتب الهندسي

- نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة العشرية

- موافقة الطيران

- موافقة إدارة التحسين بمحافظة القاهرة