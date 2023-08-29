طرق استخراج تصريح توصيل المرافق في القاهرة.. اعرف المستندات

أعلن حي المعادي بالقاهرة استمرار تقديم الخدمات للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية للتيسير عليهم، ومن الخدمات المُقدّمة تصريح توصيل المرافق من كهرباء ومياه وغاز وصرف صحي.

وأوضح الحي الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراج التصاريح، وجاء كالتالي:

استخراج تصريح توصيل مرافق مؤقتة من كهرباء ومياه

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة التوكيل الرسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

- شهادة إشراف من مهندس معتمد من النقابة.

- صورة ترخيص المباني.

- أصل عقد مقاولة معتمد.

- إخطار بدء التنفيذ طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.

مطابقة توصيل مرافق

وفيما يتعلق بمستندات استخراج تصريح مطابقة توصيل مرافق دائمة من غاز، وكهرباء، ومياه، وصرف صحي، فهي كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

- بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واشتراطات البناء الصادرة من الجهة الإدارية.

- شهادة صلاحية المبنى للأشغال معتمدة من المهندس المشرف ونقابة المهندسين.

- شهادة معتمدة من الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الحماية من أخطار الحريق.

- لوحة معماري «الوجهات، والبدروم، والأرضي، والأدوار المتكررة، والسطح».

- لوحة إنشائي للمحاور والأعمدة معتمدة من الجهة الإدارية.

- صورة ترخيص المباني.

- صورة فوتوغرافية للعقار من 4 جهات.