مصرغ طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الثلاثاء، في مياه بحر يوسف أمام قرية منشأة البديني التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي من انتشال الجثة، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بغرق طفل في مياه بحر يوسف غرب بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث غرق لطفل في مياه بحر يوسف بقرية منشأة البديني التابعة لمركز إهناسيا، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.

انتشال جثة طفل غرق في بحر يوسف ببني سويف

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، إلى مكان البلاغ، حيث تمكنت بالتعاون مع الأهالي من انتشال جثة الطفل، وجرى إيداعها مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، لبيان أسباب الحادث وملابساته.

تفاصيل غرب طفل في مياه بحر يوسف ببني سويف

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الطفل الغريق يدعى «أدهم رمضان عبد العظيم» 13 سنة، مقيم قرية منشأة البديني بمركز إهناسيا، وجرى انتشال الجثة من مياه بحر يوسف ونقلها إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

حُرر محضر بالحادث وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات لبيان أسباب الحادث وملابساته والتصريح بدفن المتوفى.