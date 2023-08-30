عاجل.. مفاجأة جديدة لـ محمد صلاح.. نادي سعودي آخر يزاحم اتحاد جدة لضمه

يبدو أن نادي اتحاد جدة سيواجه منافسة قوية، على الصفقة الأهم في الميركاتو الصيفي الحالي، وهو النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي الحالي.

محمد صلاح لم يحسم الصفقة

ويواجه الاتحاد صعوبة كبيرة في حسم صفقة ضم محمد صلاح، بسبب تمسك إدارة الريدز، والمدير الفني الألماني يورجن كلوب ببقاء اللاعب وعدم رحيله مهما وصل العرض المالي.

كشف الصحفي بين جاكوبس، عن أن نادي الاتحاد السعودي يحاول هو الآخر لمزاحمة نادي الهلال السعودي لضم نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح.

One other interesting sub-plot. Al-Ittihad are intent on trying now despite Liverpool’s stance because there is no guarantee they would be the chosen club in 2024. Al-Hilal viewed as a possibility instead for Salah next year. https://t.co/M6E3hmDNKp — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 28, 2023

وكتب «جاكوبس»، عبر حسابه الشخصي على موقع «إكس»، «مؤامرة فرعية أخرى مثيرة للاهتمام، الاتحاد عازم على المحاولة الآن على الرغم من موقف ليفربول لأنه لا يوجد ضمان بأنه سيكون النادي المختار في عام 2024، واعتبر الهلال إمكانية بدلاً من ذلك لصلاح العام المقبل».

ليفربول يواصل إصراره

وكان الصحفي كتب في 28 أغسطس: «ويواصل ليفربول إصراره على أن محمد صلاح ليس للبيع. لكن الاتحاد عازم على تقديم عرض رسمي، يشير صانعو الصفقات إلى أنه يتم إعداد حزمة بقيمة 150 مليون يورو بهدف تأمين صلاح قبل عام من الموعد المتوقع في البداية حتى يتمكن من اللعب في كأس العالم للأندية 2023».