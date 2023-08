عاجل.. مفاجأة جديدة لـ محمد صلاح.. نادي سعودي آخر يزاحم اتحاد جدة لضمه

يبدو أن نادي اتحاد جدة سيواجه منافسة قوية، على الصفقة الأهم في الميركاتو الصيفي الحالي، وهو النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي الحالي.

ويواجه الاتحاد صعوبة كبيرة في حسم صفقة ضم محمد صلاح، بسبب تمسك إدارة الريدز، والمدير الفني الألماني يورجن كلوب ببقاء اللاعب وعدم رحيله مهما وصل العرض المالي.

كشف الصحفي بين جاكوبس، عن أن نادي الاتحاد السعودي يحاول هو الآخر لمزاحمة نادي الهلال السعودي لضم نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح.

One other interesting sub-plot. Al-Ittihad are intent on trying now despite Liverpool’s stance because there is no guarantee they would be the chosen club in 2024. Al-Hilal viewed as a possibility instead for Salah next year. https://t.co/M6E3hmDNKp