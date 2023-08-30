تفاصيل مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج.. طرح الوحدات خلال أيام

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه جار في الوقت الحالي الإعداد لطرح 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة في 14 مدينة جديدة مختلفة، مشيرا بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أن الطرح يأتي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي المصري.

«بيت الوطن» لتلبية احتياجات العاملين بالخارج

وأفاد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأنَّ الدولة تسعى لتوفير الأراضي السكنية للعاملين بالخارج، وهذا لتلبية احتياجاتهم ورغبتهم في الحصول على مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

14 مدينة لمشروع «بيت الوطن»

وكشف الدكتور عاصم الجزار، عن المدن المطروح بها قطع أراضي «بيت الوطن»، وهي: «أسوان الجديدة، قنا الجديدة، المنيا الجديدة، حدائق العاصمة، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، 15 مايو، السادات، العاشر من رمضان، الشيخ زايد، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة».

الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع «بيت الوطن»

وأكّد الجزار، أنَّه سيتمّ الإعلان في وقت لاحق عن الموعد المحدد لفتح باب الحجز لـ2530 قطعة أرض بمشروع «بيت الوطن»، ويمكن الاطلاع على أماكن الأراضي من خلال الموقع الإلكتروني للمشروع http://www.newcities.gov.eg/House_home/default.aspx.