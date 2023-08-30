عاجل.. كلوب يرحب بفكرة بيع صلاح لاتحاد جدة

ما يزال الغموض يحيط بمستقبل محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، سواء بالبقاء في آنفيلد أو الرحيل إلى اتحاد جدة السعودي، الذي يتمسك بالأمل في الحصول على خدمات الفرعون قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في السابع من سبتمبر المقبل.

جماهير السعودية تترقب تعاقد اتحاد جدة مع محمد صلاح

تحت عنوان «جماهير الاتحاد تترقب.. تطور جديد في صفقة محمد صلاح»، قالت صحيفة «اليوم» السعودية: «جماهير اتحاد جدة تترقب بشغف كبير إتمام مسئولي العميد التعاقد مع الدولي المصري قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في السعودية».

إدارة ليفربول تحاول إقناع الألماني يورجن كلوب

وأضافت الصحيفة السعودية: «إدارة ليفربول تحاول إقناع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، بالموافقة على إطلاق سراح محمد صلاح لنادي الاتحاد والموافقة على بيعه».

إدارة ليفربول تعد كلوب بصفقة كبرىتابعت الصحيفة: «إدارة ليفربول وعدت يورجن كلوب بالتعاقد مع صفقة كبرى تعوض رحيل محمد صلاح في يناير المقبل، وكلوب بدأ يرحب بفكرة رحيل اللاعب المصري بعد المحاولات المكثفة من قبل إدارة ليفربول معه».

هناك انفراجة في صفقة صلاح بعد مؤشرات موافقة كلوب على العرض

واختتمت الصحيفة تقريرها عن مستقبل محمد صلاح: «هناك انفراجة في صفقة صلاح بعد مؤشرات موافقة كلوب على العرض، بالتزامن من نشر الدولي المصري صورة مثيرة للجدل ألمح فيها إلى وداع قلعة آنفيلد بنظرة للجماهير».

وكان محمد صلاح قد جدد عقده مع ليفربول حتى صيف 2025، ويتمسك الريدز باستمراره مع الفريق، لكن اللاعب المصري ليس لديه مانع في الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة.