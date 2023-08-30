فرص عمل بالقاهرة برواتب مجزية وحوافز وتأمينات طبية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزاره الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، توافر فرص عمل للشباب بعدة شركات من خلال مبادرة توظيف مصر برواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الوظائف، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، ووفقا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف الشاغرة

يوم توظيفي مفتوح لشركه فلامنجو هايبر ماركت يوفر الوظائف الآتية:

- مديرو أقسام

- كاشير

- مشرف جروسري

- منسقو ممرات

- منسق ثلاجه

- مطلوب بقالين

-كما يوفر وظائف للجزارين

- شيف مصنعات

- عمال مخازن

- أمن

- معدين طلبات

- دليفري (يشترط امتلاك دراجه نارية)

أماكن العمل

- التجمع الخامس

- بدر

- مدينه نصر

الحقوق والمميزات

- تأمين طبي واجتماعي.

- فرص للترقي.

- إجازات سنوية.

شروط القبول في الوظائف

- مطلوب جميع المؤهلات.

- التفرغ التام.

- ذكور فقط.

- خبرة وبدون.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

للراغب في التقديم على الوظائف ملء الاستمارة من هنــــــا، والحضور يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 من الساعة 10صباحا إلى الساعة 3 مساءً بمركز شباب الشهيد يوسف السباعي بالتجمع الخامس.

كما أعلنت الشباب والرياضة عن يوم توظيفي مفتوح لفندق ذا ويستن كايرو جولف ريزورت آند سبا في القاهرة الجديدة وجاءت تفاصيله كالتالي:

الوظائف المتاحة

- منسق تسويق.

- موظف مكاتب أمامية.

- موظف استقبال.

- مضيفة استقبال

- مضيف – مضيفة

- كابتن أوردر

- طباخ

- موظف إشراف داخلي

أماكن العمل:

التجمع الخامس

شروط القبول بالوظائف

- مؤهل عالي، فوق متوسط ومتوسط دبلوم سياحة و فنادق.

- إجادة اللغة الإنجليزي

- أقصى حد للسن: 35 سنة.

- ذكور و إناث .

المميزات والحقوق:

- راتب مجزي وحوافز

- وجبة يوميا

- مواصلات

- 8 ساعات عمل

- يوم إجازة أسبوعيا

تأمينات طبية واجتماعية

كيفية التقديم على الوظائف

للراغب فى التقديم على الوظائف ملء الاستمارة من هنــــــا والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد: 90 جمال عبد الناصر، شارع 90، الحي الخامس، التجمع الخامس يوم الأحد الموافق 3 من سبتمبر 2023 من الساعة 11صباحا إلى الساعة 5 مساءً.