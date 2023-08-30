الأوراق المطلوبة لتقديم الكليات 2023.. أبرزها نموذج الكشف الطبي

مع بدء تسجيل تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الثالثة، اليوم الأربعاء، بإضافة إلى تسجيل رغبات المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بدأ الطلاب الذين تمّ التحاقهم بالجامعات بالمرحلتين الأولى والثانية، تجهيز الأوراق المطلوبة لتقديم الكليات 2023، خاصة أنَّ العام الجامعي الجديد سيبدأ من الأول من أكتوبر المقبل.

الأوراق المطلوبة لتقديم الكليات 2023

ومن خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، الأوراق المطلوبة لتقديم الكليات 2023، والتي جاءت على النحو التالي:

- بطاقة الترشيح المطبوعة من موقع التنسيق الإلكتروني.

- أصل شهادة الميلاد.

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- استيفاء استمارة بيانات الطالب.

- نموذج «2 جند» للطلاب الذكور.

- نموذج الكشف الطبي، على أن يكون معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

- إيصال دفع المصاريف.

تنسيق الجامعات للمرحلة الاولي

الحد الأدنى لتنسيق طلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ولطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، ولطلاب الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

تنسيق الجامعات للمرحلة الثانية

وجاءت الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية، للشعبة العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، وللشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

تنسيق الجامعات للمرحلة الثالثة

جاء تنسيق الجامعات للشعبة العلمية لطلاب المرحلة الثالثة، 205 درجات بنسبة 50%، والشعبة الأدبية: 205 درجات بنسبة 50%.