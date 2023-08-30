تحرير 15 محضرا تموينيا.. وضبط 170 علبة زبادي منتهية الصلاحية في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات بصورة مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظا على الصحة والسلامة العامة، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، وجهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطري في هذا الشأن.

حملات مكبرة بمركز البداري

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز حملة تموينية وتفتيشية بالاشتراك مع التموين ومباحث التموين وبمشاركة أيمن أحمد علي مدير إدارة التموين بالبداري ونواب رئيس المركز ومسؤولي الإشغالات والبيئة ورخص المحلات، وهو ما أسفر عن تحرير 15 محضرا تموينيا وضبط 140 علبة سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر، بالإضافة إلى 170 علبة زبادي و100 علبة زبادو منتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر متنوعة ضد المخالفين.

مواجهة المخالفين

وأكد رئيس المركز، استمرار الحملات تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط لضبط الأسواق ومحاربة جميع صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.