محافظ الجيزة يتدخل لحل 3 شكاوى للمواطنين بشكل فوري

تواصل محافظة الجيزة الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لإعادة الانضباط ورفع التعديات ومنع التعديات، إضافية إلى المواجهة الفورية لظاهرة البناء المخالف بجميع الأحياء والمراكز والقرى الواقعة بنطاق عملها.

إزالة مخالفات تحويل وحدة سكنية لمحل بالصف

وكشفت محافظة الجيزة عن استجابتها الواردة من أحد المواطنين بمركز ومدينة الصف الذي يتضرر فيها من قيام مالك الشقة الكائنة بالدور الأرضي بجوار سنترال الصف، بإجراء أعمال هدم وتكسير بالشقة القاطن بها بغرض تحويلها من النشاط السكني إلى النشاط التجاري بالمخالفة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف

وأشار البيان إلى توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشكل فوري إلى رئيس مركز ومدينة الصف بسرعة إجراء المعاينة الميدانية للتأكد من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتدخل مركز ومدينة الصف بإزالة المخالفة وإلزام المخالف بإعادة بناء الحوائط ورد الشي لأصله، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرار ذلك مجددا.

تمهيد الطريق ورقع المخلفات بمنطقة ترسا منيل شيحه

كما تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة الاستغاثة المقدمة من أهالي ترسا البلد بمركز ومدينة أبو النمرس لتضررهم من وجود طفح صرف صحي بشارع أولاد شعبان عبدالله، ليوجه اللواء أحمد راشد الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حل المشكلة وشفط المياه، وتم تمهيد الطريق ورقع المخلفات بمنطقة ترسا منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس.

تعديات الموجودة من بعض المحال على الطريق العام

كما تلقت المحافظة شكوى أحد المواطنين من المقيمين بشارع اللبيني الذي يتضرر من كثرة الإشغالات والتعديات الموجودة من خلال بعض المحال على الطريق العام مما يؤثر على الحركة المرورية.