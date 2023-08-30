أطفال مطروح يحصدون المركز الأول والثاني في مسابقة «مايند ماث»

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن حصد أطفال مطروح المركزين الأول والثاني في مسابقة «مايند ماث Mind Math» النسخة الرابعة، بدعم من حزب حماة الوطن بمطروح.

حصاد المركزين الأول والثاني في المسابقة

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم الأربعاء، إن الأطفال المشاركين المسابقة المحلية للحساب الذهني في نسختها الرابعة حصلوا على المركزين الأول والثاني على مستوى الجمهورية، بحضور أمل قطارية مساعد أمين التنظيم بالحزب، تحت إشراف المدربة هند الصاوي مديرة حضانات step by step.

دعم الطلاب في المسابقات

وقدم النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، التهنئة للأطفال المشاركين الحاصلين على المركزين الأول والثاني، موجهاً الشكر للمدربة هند الصاوي مديرة حضانات step by step على الجهد المبذول في تدريب الأطفال وتكريمها للعام الثاني على التوالي في المسابقة المحلية للحساب الذهني بالقاهرة.

وذكر أن حزب حماة الوطن بمطروح يدعم المواهب والطلبة في المسابقات المحلية على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.