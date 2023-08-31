عاجل.. صحيفة سعودية: صلاح وافق بشكل نهائي على الانتقال لاتحاد جدة

يستمر مسلسل مفاوضات انتقال الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، إلى نادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأثار محمد صلاح، الجدل في الساعات الماضية، بعد انباء اقترابه من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

هل وافق صلاح على الانتقال إلى اتحاد جدة؟

وبحسب صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة السعودية، أن محمد صلاح، منح مسؤولي نادي اتحاد جدة الضوء الأخضر، بالموافقة على عرضهم وعدم منعه اللعب للنمور في الموسم الجاري.

ويعطل ليفربول انتقال محمد صلاح، إلى نادي اتحاد جدة ويُعد هو العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة الكبرى، بحسب التقرير السعودي.

تقارير: ليفربول يريد بيع صلاح بأعلى مقابل

وذكرت «الرياضية»، أن نادي ليفربول يريد الانتظار حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الجاري، حتى يحصل على أكبر مبلغ مالي ممكن من نادي اتحاد جدة للموافقة على رحيل محمد صلاح.