أسماء المقبولين بمدارس الصيانة للتعليم المزدوج في الإسكندرية.. 50 طالبا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أسماء الطلبة المقبولين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج، بعد انتهاء الاختبارات التحريرية والإلكترونية والمقابلات الشخصية للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية لعام 2023، الذين تقدموا في تخصص فني صيانة ميكانيكية بمدرستي طوسون والعامرية الثانويتين الصناعيتين.

إعلان الكشف النهائي

وقالت المهندسة أمل حسان مدير إدارة التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه جرى إعلان أسماء الطلبة المقبولين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج، الذين اجتازوا الامتحانات التحريرية والاختبارات الإلكترونية والمقابلات الشخصية بمدارس التعليم والتدريب المزدوج.

قبول 50 طالبا

وأشارت مدير إدارة التعليم الفني، إلى قبول 20 طالبا بمدرسة العامرية الثانوية الصناعية تخصص فني صيانة ميكانيكية، و30 طالبا بمدرسة طوسون الثانوية الصناعية في نفس التخصص، بإجمالي 50 طالبا في المدرستين، ممن استطاعوا اجتياز الامتحانات والاختبارات والمقابلة الشخصية.