بدء تلقي طلبات التعاقد مع معيدين بكليات «بنها الأهلية».. الشروط المطلوبة

أعلنت جامعة بنها الأهلية ومقرها الحي الأول بمدينة العبور، بدء تلقي طلبات الراغبين في التعاقد مع معيدين للعمل بكليات الجامعة المختلفة، اعتبارًا من اليوم وحتى 4 سبتمبر المقبل، وتستعرض«الوطن»، شروط ورابط التقدم لوظيفة معيد بالتعاقد بجامعة بنها الأهلية ومواعيد التقدم ومحل الإقامة والتفاصيل الكاملة للوظائف.

شروط التقدم لوظيفة معيد بجامعة بنها الأهلية

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، لـ«الوطن»، أنّ شروط التقدم لوظيفة معيد بالتعاقد في كليات الجامعة، كالتالي:

- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب من الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، على أن يكون تقدير البكالوريوس جيد جدًا على الأقل.

- أن يكون لدى المتقدم المهارات الإدارية وفنون الاتصال ومهارات التعامل مع الآخرين.

- السن لا يزيد عن 27 عامًا في أول أكتوبر المقبل.

- يفضل أنّ يكون محل الإقامة في المحيط الجغرافي للجامعة، التي تقع في الحي الأول بمدينة العبور.

رابط التقدم في وظيفة معيد بجامعة بنها الأهلية

وأوضح رئيس جامعة بنها الأهلية، أنه يمكن التقدم من خلال الرابط التالي من هنا، اعتبارًا من اليوم، حتى الاثنين المقبل.

تخصصات المعيدين الجدد في جامعة بنها الأهلية

وأشار رئيس جامعة بنها الأهلية، إلى أنّ تخصصات التعاقد مع معيدين جدد بكليات الجامعة كالتالي:

- كلية علوم الحاسب من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات أوما يعادلها تخصصات ميكانيكا قوى وميكانيكا إنتاج وميكاترونيات واتصالات.

- كلية الهندسة لتدريس العلوم الأساسية رياضيات وميكانيكا من خريجي كليات الهندسة للعمل بالأقسام الأكاديمية.

- كلية الطب من خريجي كليات الطب بالجامعات المعتمدة للعمل بالأقسام الأكاديمية.

- كلية طب الأسنان من خريجي كليات طب الفم والأسنان من الجامعات المعتمدة.

- كلية العلاج الطبيعي من خريجي كليات العلاج الطبيعي من الجامعات المعتمدة.

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال من خريجي كليات التجارة أوالكليات ذات العلاقة من الجامعات المعتمدة.