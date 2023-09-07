أرخص سوق لبيع مستلزمات المدارس 2023 في الإسكندرية.. «الشنطة بـ100جنيه»

يبحث أولياء الأمور بالإسكندرية عن أرخص سوق لبيع مستلزمات المدارس، تزامنا مع اقتراب إنطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024، لشراء ما يلزم أبنائهم من كراسات وكشاكيل وأدوات مدرسية وشنط واسكتشات وأقلام، وتعد منطقة المنشية بالإسكندرية، وتحديدا شارع سوق الورق هو أرخص الأماكن علي مستوى عروس البحر الأبيض المتوسط.

أرخص أماكن لبيع المستلزمات المدرسية

ويقول محمود الطويل، بائع شنط مدرسية بالمنشية لـ«الوطن»، إنّ المنشية هي أرخص وأكبر سوق لبيع الشنط المدرسية بالإسكندرية، لافتا إلى وجود عدد كبير من تجار وباعة الشنط المدرسية بجميع أنواعها، وأشكال مختلفة تناسب كل الأذواق، وتبدأ الأسعار من 100 جنيه للشنطة الصناعة المصرية وتصل إلى 500 جنيه، حسب طلب«الزبون».

أكبر تجمع لباعة الحقائب المدرسية

على بُعد خطوات من محمود الطويل، يقف كريم سعد، بائع حقائب مدرسية، مستكملا حديثه، «هنا أكبر تجمع لباعة الشنط والأدوات المدرسية وبكل أشكالها وأنواعها مصري ومستورد، ويقبل المواطنون على شراء النوع حسب إمكانياته المادية، وسعر الشنطة المدرسية المستوردة يبدأ من 280 جنيه ويصل إلى 750 جنيه».

سعر الكراسة 4 جنيهات

أما عن أسعار الكراسات والكشاكيل المدرسية، فإن سعر الكراسة يبدأ من 4 جنيهات، بحسب كريم السيد، بائع، «يوجد كراسات وكشاكيل لوكس كما يوجد النوع العادي، والبيع بمنطقة المنشية يكون بالباكو، وعدده إما 10 كراسات أو 15 كراس، وكذلك الكشاكيل والاسكتشات، وأغلى اسكتش يصل سعره إلى 25 جنيه، وسعر الكشكول حسب عدد الورق، ويبدأ من 60 و80 و100 ورقة، وتبدأ الأسعار من 6 جنيهات»، لافتا إلى أنّ الأسعار هذا العام ليست بعيدة عن العام السابق كما أن الأسعار في منطقة المنشية تكون أرخص عن باقي المناطق في الإسكندري بنحو 30%.