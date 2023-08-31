مفاجأة مدوية في عقد محمد صلاح مع ليفربول تعقد انتقاله لاتحاد جدة

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، سواء بالبقاء داخل قلعة آنفيلد أو الرحيل لاتحاد جدة السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك قبل إغلاقه في السعودية يوم 7 سبتمبر المقبل.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت مفاجأة مدوية في عقد محمد صلاح مع ليفربول تعقد انتقاله إلى اتحاد جدة، وتناقلتها صحيفة «اليوم» السعودية.

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