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مفاجأة مدوية في عقد محمد صلاح مع ليفربول تعقد انتقاله لاتحاد جدة

كتب:

أحمد أبوالليل
11:49 ص | الخميس 31 أغسطس 2023
صلاح لاعب ليفربول

صلاح لاعب ليفربول

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، سواء بالبقاء داخل قلعة آنفيلد أو الرحيل لاتحاد جدة السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك قبل إغلاقه في السعودية يوم 7 سبتمبر المقبل.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت مفاجأة مدوية في عقد محمد صلاح مع ليفربول تعقد انتقاله إلى اتحاد جدة، وتناقلتها صحيفة «اليوم» السعودية.

لمعرفة المفاجأة في عقد محمد صلاح اضغط هنا.

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